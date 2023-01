Scottie Thompson saglit lang sarap na natikman

Laro ngayong Linggo: (Mall of Asia Arena)

Game 5/Best-of-7 Championship

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Serye tabla, 2-2)

IMBES na iselebra ang natamong panibagong Best Player of the Conference award, nabitin lang sa sarap si reigning Most Valuable Player Scottie Thompson dahil lumuhod ang Barangay Ginebra Gins Kings kontra Bay Area Dragons, 82-89, sa Game 4 ng best-of-seven finals sa PBA Commissioner’s Cup nitong Biyernes.

Bunga nito, tabla muli ang serye at nauwi na lang sa best-of-three ang titular showdown.

“Panandaliang sarap lang. Move on na ulit,” sey ni Thompson, nagtapos ng 18 puntos, limang rebounds at anim na assist sa pagkatalo.

“Pagka-award, sarap sa pakiramdam. Pero right now, medyo mixed emotions.”

Bago ang kabiguan ng Gin Kings na nagtabla sa serye sa tigalawang panalo ay natanggap ni ‘Iskati’ ang kanyang pangalawang BPC award matapos hirangin bilang nangungunang manlalaro ng 2022-2023 Commissioner’s Cup.

Gayunman, hindi niya lubos na-enjoy ang award gayundin ng kakampi na tinanghal na Best Import na si Justin Brownlee nang bumagsak ang Ginebra laban sa Bay Area sa krusyal na Game 4.

Pipilitin nina Thompson at Brownlee ibalik ang Gin Kings sa Game 5 ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. (Lito Oredo)