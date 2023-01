Pinay fencer Maxine Esteban ilalabas angas sa World Cup

LUMIPAD na ang isa sa nangungunang Pilipinong babaeng fencer sa bansa na si Maxine Esteban para ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa ninanais na pagtuntong sa 2024 Paris Olympics.

“Off to Italy to prepare for my first post injury World Cup! Praying for a safe trip and a great performance!,” post ni Estaban bago umalis ng bansa para lumaban sa Coupe de Monde o World Cup sa Paris sa Enero 12-14.

Nakatakdang ipagpatuloy ng pambato ng bansa sa foil na si Esteban ang kanyang kampanya para sa kanyang target hindi lamang sa Paris 2024 kundi pati na sa nalalapit na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Phen, Cambodia at 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Ito ang unang international na torneo na sasalihan ni Esteban matapos magtamo ng seadson-ending ACL injury noong World Fencing Championships sa Cairo na nag-sideline sa kanya sa loob ng mahigit anim na buwan. (Lito Oredo)