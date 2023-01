P1M droga nasabat sa 2 HVI

TINATAYANG halos P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa pagkakaaresto sa dalawang tulak na nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa isinagawang buy bust operation sa lalawigan ng Cavite, Biyernes ng hapon.

Kinilala ang naaresto na sina Pheng Igancio y Tan, nasa wastong edad, ng Gen Trias City, Cavite at Dionisio Ibanez y Busante alyas Buboy, 57, ng Dasmarinas City, Cavite.

Sa ulat, alas-3:30 kamakalawa ng hapon nang magsagawa ng buy bust ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Gen Trias City Police sa Bry San Francisco, Gen Trias City , Cavite na ikinaaresto ni Ignacio at nasamsam sa kanya ang tinatayang P26.34 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na PI80,000 at PI,000 buy bust money.

Alas-11:55 kamakalawa ng gabi nang magsagawa naman ng buy bust operation ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Unit (PDEU)- Cavite sa Brgy H2, Dasmarinas City, Cavite na ikinaaresto ni Ibanez at nasamsam ang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P680K at buy bust money.

Kasong paglabag sa Sec. 5 at 11 sa ilalim ng Art. II ng RA 9165 ang kinakaharap ng dalawang suspek. (Gene Adsuara)