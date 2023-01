McCoy, Elisse nangangamoy balikan

Sa kabila ng pag-amin ni McCoy de Leon na hiwalay na sila ng longtime partner at ina ng anak niya na si Elisse Joson, nananatili namang tahimik lang si Elisse sa isyu.

Pero sa birthday ni Elisse, ang pamilya na lang niya ang kasama niya. Ang mommy niya na sinurpresa si Elisse sa eve ng birthday nito at ang anak nila ni McCoy.

Obviously, sa mga ito humuhugot ng lakas si Elisse ngayon na sabi nga niya sa kanyang caption sa Instagram, “Best gift from my angel and family.”

Pero bukod sa kanyang pamilya, halos karamihan ng birthday greetings sa kanya mula sa mga kaibigan, lalo na sa loob ng showbiz ay may kasamang supporting sila kay Elisse.

Sa isang banda, naglabas ang ABSCBN news ng interview raw kay Elisse sa isang product event nito kunsaan, ang taas ng hopes at tiwala na ibinibigay ni Elisse kay McCoy.

A matter of week at heto, iba na ang scenario.

Sabi raw ni Elisse nang tanungin ito tungkol kay McCoy, “I don’t see anybody else.

“‘Di puwede na may ‘pag nakita kang negative trait sa partner mo, ‘I don’t like that’ and leave. You have to work at it. What we do now is to grow together.”

Kapansin-pansin din naman sa parehong Instagram nina Elisse at McCoy na kung sa mga mag-partner na nagkaka-isyu o naghihiwalay, nag-a-unfollow na agad sa isa’t isa, ang McLisse ay naka-follow pa rin sa kanilang mga Instagram account.

Kaya ang mga McLisse fans ay nagdarasal at umaasa pa rin. For the third time, sana raw ay may balikan pa rin na maganap.

Julie Anne ginamit ulit sa politika

Nag-trending muli ang Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose sa Friday episode ng GMA Primetine series na “Maria Clara at Ibarra.”

Kasabay na nag-trending ang hashtag ng serye na #MCIDingginNiyoKami at gayundin ang hashtag na “Kakampink.”

Lahat ng ito ay dahil sa eksena sa MCI na pinangunahan ni Julie Anne. Pinupuri si Julie ng mga netizen, mga viewer ng MCI. Si Julie raw ang artista na on and off cam man, tumitindig itong talaga para sa bansa.

Nakonek nila ang panahon ng kampanya at eleksiyon noong isang taon kunsaan, isa si Julie sa nagpakita na isa siyang Kakampink.

Sabi ng ilang netizens sa Twitter, “Mapa Julie Anne San Jose ka man o mapa Maria Clara tumindig at patuloy ka pa rin tumitindig para sa bayan. Salamat miss ma’am I say tama behavior.”

“Dito tayo kay Julie Anne San Jose na tumindig on and off cam.”

Eh, nag-tweet pa si Julie na, “Titindig at di na muling pipikit lesgoooooo.”

Dahil dito, sinasabi tuloy na si Julie Anne a.k.a. Maria Clara raw ang sinaunang Kakampink.