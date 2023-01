Mag-iina hinostage ng praning

“Hindi ko intensiyon na saktan sila, natatakot lang ako kasi may sumusunod sa akin at papatayin ako.”

Ito umano ang sinabi ni Elmer Venicin, 31, taga-Blk. 49, Lot 28 Lingis St., Malabon kay PLt. Col Jhun Ibay, station commander ng Manila Police District-Police Station 1 matapos nitong sumuko nang i-hostage ang mag-iina kamakalawa ng gabi sa may 1858 Franco St. corner Hermosa St., Tondo, Maynila.

Nabatid na nagsimulang i-hostage ng suspek ang mag-iinang si Nissin Veroy, nasa hustong edad, 12-anyos na anak nitong babae, at 4-anyos na lalaki, alas-6:14 ng gabi kung saan nakakuha ito ng patalim sa bahay.

Nalaman na nakipag-video call umano si Ibay sa 12-anyos na dalagita at dito niya nakausap ang suspek, hiniling umano nito [suspek] na sunduin ang kanyang kapatid na babae sa Malabon.

Nang dumating ang kapatid ay muling nakipagnegosasyon si Ibay sa suspek at dito na niya napasuko ang hostage-taker alas-7:45 ng gabi.

Sinabi ni Ibay, na naglalakad sa lugar ang suspek nang umakyat ito sa paupahang gusali at biglang pumasok sa unit ng mga biktima na nakita niyang nakabukas.

Wala namang nasaktan sa mga hinostage na mag-iina.

Nahaharap ngayon sa kasong alarm and scandal at Violation against Women and Children ang suspek na nakapiit sa MPD-PS 1.

Inamin naman ng suspek na gumagamit siya ng iligal na droga pero hindi umano siya nakagamit nang maganap ang insidente, natatakot lamang umano siya at pakiramdam niya ay may sumusunod na papatay sa kanya. (Juliet de Loza-Cudia)