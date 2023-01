Jessy, Luis ayaw pang ilantad mukha ni baby Peanut

Grabe naman ang pasabik nina Luis Manzano, Jessy Mendiola sa mga netizen, sa ‘baby’ nila, ha!

Paunti-unti talaga ang ginagawa nilang paglalantad ng itsura ng baby nila.

Sa latest post ni Jessy, ang tenga, konting bahagi ng pisngi, at buhok, kamay, ang pinasilip niya.

“I never knew I could love like this. My little Rosie. Isabella Rose Tawile Manzano!” sabi ni Jessy.

“Hi mama!!” reaksiyon ni Luis.

“Excited to meet Rosie!” sabi naman ni Alex Gonzaga, na malapit na kaibigan ng dalawa.

Sa Instagram naman ni Luis naman, balot na balot, at size o sukat ng baby ang pinakita niya, na karga-karga nga niya.

“Hi Peanut. Isabella Rose Tawile Manzano!” ang caption ni Luis, na pinaulanan naman niya ng mga pulang puso.

“Hi papa!” komento naman ni Jessy sa post na `yon ni Luis.

At siyempre sa Instagram story ni Jessy ay inanunsiyo na niya na panoorin ang kaniyang YouTube channel, para ipakita ang baby room ni Baby Peanut.

Pero, wala pa silang content tungkol sa baby face reveal, ha! So, unti-unti talaga ang gagawin nilang paglalantad kay Baby Peanut, para exciting nga naman.

At siyempre, sa YouTube nila gagawin `yon. ‘Yun ay kung gagawin nga nilang ilantad na agad-agad ang mukha ng kanilang baby na kitang-kita mo nga na mestisa talaga, ha!

So, abang-abang na lang guys! (Rb Sermino)