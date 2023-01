Grade 3 binalik napulot na pera sa cancer survivor

Inspirasyon ang hatid ng isang grade 3 student sa Davao matapos niyang ibalik ang napulot na pera sa owner nito na cancer survivor.

Siya si Ashnor Cadoto ng Sto. Niño Central Elementary School sa Talaingod, Davao Del Norte.

Kamakailan lang ay nakapulot siya ng envelope na may lamang P2,000 sa sahig ng North Davao Electric Cooperative (NORDECO) Office sa Tagum City.

Super proud naman ang kanyang nanay sapagkat si Ashnor talaga umano ang nagsabi at pumi­lit sa kanya na ibalik ang pera sa tunay na may-ari nito.

“Masaya ako kasi binigay niya agad sa akin. Hindi niya talaga inangkin or itinago. Masaya ako kasi napalaki ko silang mabait at may takot sa Maykapal. Pangaral ko sa kanila na wag angkinin ang hindi sayo, hindi kayo nakikita ng may-ari pero nakikita kayo ng Allah,” saad ng nanay ni Ashnor na si Ashlea.

Agad naman itong ipinost ng kanyang ina sa Facebook kasama ang pangalan nito at nagbabakasakaling makita ng owner. Pagkaraan ay iniwan niya ito sa security guard ng NORDECO Office dahil kailangan na nilang umuwi.

Ang naturang pera ay pag-aari pala ng teacher at cancer survivor na si Oliva Alimes Pelias mula Pandulian Elementary School sa Kapalong East. Naiwala umano niya ang envelope nang magbayad siya ng bill.

Hindi umano niya lubos akalain na maibabalik pa sa kanya ang pera. At dahil may klase siya noong oras na iyon ay inutusan na lamang niya ang kanyang pamangkin na ire-claim ang pera.

Dagdag pa rito, ang pera umanong ito ay gagamitin sana niya sa kanyang medical needs gaya ng vitamins at maintenance dahil isa siyang cancer survivor kaya naman labis ang pagpapasalamat niya sa bata at sa mga magulang nito na maayos na nagpalaki sa kanya.

“Para sa mga guro huwag tayong mapagod magturo ng mga values education to our young learners. Maraming, maraming salamat sa mag-inang Asleah Abbas Cadato at Ashnor Cadato. God Bless you more and more,” saad pa ni Ma’am Oli­via. (Moises Caleon)