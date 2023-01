First Lady Liza nagbanta! ‘Gagamit ng pangalan ko, tablado appointment’

Iritado na si First Lady Liza Marcos laban sa mga gumagamit ng kanyang pangalan para maluklok sa puwesto.

Sa video message ng First Lady, iginiit nitong wala siyang kinalaman sa pagtatalaga ng mga opisyal sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines (ISAFP).

Babala pa ni Marcos, oras na malaman niya na may mga gumagamit ng kanyang pangalan, pagsasabihan niya ang asawang si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na huwag i-appoint sa puwesto ang mga ito.

“I just want everyone to know that I have nothing to with ISAFP. I don’t know the people involved. I have nothing to do with the appointments. I leave it up to my husband. And if I found out that somebody is using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? I hope this is clear. I am sick and tired of people using my name,”bahagi ng pahayag ni Marcos.

Hindi naman tinukoy ni Marcos kung sinong mga indibidwal ang gumagamit sa kanyang pangalan.

Nakarating sa unang ginang na may mga indibidwal na gumagamit ng kanyang pangalan para lamang maluklok sa puwesto. (Eralyn Prado)