Isang tagumpay ang pagbubukas ng exhibit ng samahan ng mga artist na tinatawag na Bahaghari ng Malolos, Samahang makasining Biswal Inc.

Ang exhibit ay nagsimula noong Enero 4 at magtatapos sa Enero 15 sa ArTablado sa 3 Level Verandah Robinsons Galleria, Ortigas.

Ang misyon ng grupo ay palakasin ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagbubuklod ng kanilang mga talento sa paglikha ng mga obra na may kaugnayan sa kultura at kasaysayan ng kanilang rehiyon.

Ang Bahaghari ng Malolos ay naglalayon na palawakin ang kaalaman sa malayang paghahayag ng kanilang talento sa pamamagitan ng kanilang mga obra.

Ang paggamit at paglalagay ng mga ‘elemento’ na makakapagdagdag sa interes ng mga kritiko.

Ang apat na elemento, apoy, tubig, hangin, at lupa/earth. Noon ang mundo ay parang isang bolang apoy pa lamang at wala pang buhay ang kapaligiran. Ang dakilang lumikha ay gumawa ng iba pang elemento para mabago ang kalagayan ng daigdig.

Kagaya ng elemento ng tubig, kung walang tubig walang mabubuhay na mga halaman, puno, laman dagat at mga tao.

Importante rin ang elemento ng hangin dahil sa binibigay nitong oxygen. Elemento ng lupa/earth ay ang magandang kalikasan na nasa ating kapaligiran. Ang bawat apat na elemento ay konektado kung wala ang isa dito, wala rin buhay sa mundo, ayon kay Marlon Tantoco.

Samantalang pagsibol ng ibat ibang elementong dumadaloy sa mga ugat ng mga alagad ng sining upang ipagpatuloy ang adhikain at ipalaganap muli ang sining ng kanilang ginagalawan, ayon kay Salvador Ching.

Ang inyong lingkod ay naanyayahan bilang isa sa pangunahing pandangal kasama ng batikang aktor/direktor sa telebisyon at pinilakang tabing na si Joey Gonzales.

Ibinihagi ko sa lahat ng naroon kung paano nakatulong ang ating kolumn sa mga baguhang artist para mabigyan ng pagkakataon para pasikatin sila. Paano nila binahagi ang kanilang mga kuwento at kung paano nila naapektuhan ang mga mambabasa ng kanilang buhay bilang artist.

Minsan ko na rin nakasama ang mga artist ng Bahaghari ng Malolos sa isang exhibit ang ‘Dayo’ nana minsang maimbitahan din ako sa kanilang exhibit sa Baguio.

Nagpapasalamat ako sa pag-imbita sa akin ng kasalukuyang Presidente ng Bahaghari ng Malolos na si Marlon Tantoco at ng mga miyembro na bahagi ng exhibit na sina Roda Alday, En Bagtas, Ardee Binalangbang, Joey Camua, Roen Capule, Jonet Carpio, Salvador Ching, Rolly Dela Cruz

Michael Dela Cruz, Ross Dionisio, Edgar Estrada, Oliver Marquez, Jun Miranda, Rodel Omampo, Cristerjim Quinto, Jayson Robles, Grace Santos, Rex Tatlong Hari at Cj Trinidad.

Talagang makikita sa exhibit ang galing ng mga Pinoy sa nilikha nilang mga obra. Hindi matatawaran ang galing ng bawat isa at higit sa lahat ang halaga ng bawat obra. Makikita sa kanilang mga obra ang dedikasyon at pasyon sa bawat obra na kanilang mga likha.

Muli ang aking pagbati sa buong grupo ng Bahaghari ng Malolos. Patuloy nawa ang Pagsikat ninyo sa mundo at industriya ng sining.

Sa mga nagnanais masilayan at bumili ng mga obra ay maari lamang na pumunta sa kanilang exhibit.