Dyosa pose ginaya: Anne nilampaso sa pictorial si Miley Cyrus

Kabugan anng paglambitin sa pole ang drama nina Anne Curtis at Miley Cyrus.

Nagpiyesta nga ang mga netizen sa Twitter nang pagtabihin ang mga photo nina Anne at Miley parehong nakalambitin sa bar pole. Pareho kasi ang pose nila, pati na ang ayos ng kanilang mga binti.

Nagkaiba lang sa suot, dahil si Anne ay parang dyosang mandirigma, samantalang naka-one piece black asymmetrical side cut bathing suit naman si Miley, with matching dark shades.

Nagyabang ang mga fan ni Anne na kesyo tagumpay raw ang idol nilang ilampaso sa post si Miley.

“Miley, Anne Curtis said she’d like to have a word with you!” chika pa ng fan.

Ang photo ni Miley ay teaser sa bagong album niyang “Endless Summer Vacation” sa March 10.

Matalas ang memorya ng fan dahil nang makita niya ang pictorial ni Miley ay naisip niyang nauna na nga si Anne na ginawa `yon.

Walang mahabang reaksyon si Anne sa nasilip na tweet kundi ang tumawa at sinabing “Nice one!!”

Jodi trending sa pagsagip ng pusakal

Umani ng papuri si Jodi Sta. Maria kaugnay sa pagsagip at pag-ampon niya sa isang kuting na nakita niya sa NAIA terminal.

Sa magkakahiwalay na post sa Twitter, Instagram, makikitang karga-karga ni Jodi sa loob ng sasakyan ang kuting o ang tinatawag nilang pusang kalye o pusakal.

Kinuwento ni Jodi na nakarinig siya ng ‘meow’ sa arrival are ng NAIA, na parang humingi ng awa para bigyan ito ng makakain o maiinom.

Nakiusap si Jodi sa mga tao na baka may plastic bag sila para paglagyan ng pusakal. Nilabas lang niya ang ulo sa plastic at sinama na sa van.

Sa salaysay ni Jodi parang hindi siya nakilala ng isang lalake na muntik makasagasa sa pusakal, ha!

Humingi kasi ng dispensa si Jodi sa lalake na, “Manong pasensya na po may pusa po kasi.”

Inakala ng lalake na alaga ng aktres ang sinagip nito kaya sinabi nitong “’W ag nyo kasing iwan kung saan-saan ang alaga nyo.”

Tuluyan na ngang inampon ni Jodi ang kuting at tinawag na Naya o Naia dahil sa terminal niya ito napulot.

Sa IG post niya sinabi niyang napa-check up na niya ang pusa, binigyan ng vitamins, antibiotics, napaliguan at kung ano-ano pa.

Kyline nag-‘I Love You’ kay Mavy

Nabuko ng mg fan si Kyline Alcantara na “I love You” ang huling mga kataga na mensahe niya sa birthday ni Mavy Legaspi.

Nakasulat kasi sa video compilation ang mga bonding nina Kyline at Mavy at sa dulo ay may mensaheng “padaba taka”.

Inakala ng mga fan na private code nila ‘yon, pero nang mag-research sila ay ‘I Love You’ pala `yon.

Pinaskil ni Kevin Paul Cuevas ang screenshot ng nakuha nyang interpretasyon ng salita na isang bicolano word na ang ibig sabihin ay “I Love You”.

Mabilis namang naglinaw si Kyline sa kanyang tweet at sinabing “pwede din pong “I care for you” ang meaning noon.”

Bulag sa paliwanag ang mga fans na giit nila ay “I love you” ang mensahe nito kay Mavy.

Sey pa ni @TitasofMavline, “Wag ka na magpaliwanag na search na naming yong meaning padaba ka din naman niya.”

Panggigisa naman ni @mavline123, “hahaha na-Google na namin Kyline at I love you talaga lumalabas haha sa presinto kna magpaliwanag.”