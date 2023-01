Comelec, NPC sanib-puwersa sa election summit

Isang memorandum of agreement (MOA) ang nilagdaan ng Commission on Election (Comelec) at National Press Club (NPC) at ilang grupo sa ikakasang National Election Summit sa Marso 2023.

Isinagawa ang MOA signing sa Gusaling Emilio Ejercito Audio Visual Room, 2nd Floor ng Pamantasang Lungsod ng Maynila, Intramuros, Manila para sa kauna-unahang Election Summit na may temang “Pagtutulungan sa Makabagong Halalan.

Kabilang sa mga lumagda ay sina Comelec Commissioner Nelson Celis, commissioner-in-charge ng 2023 National Election Summit; NPC President Lydia Bueno, editor-in-chief ng Remate News Central at NPC Secretary Paul Gutierrez ng People’s Journal.

Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, layon ng 3 araw na summit na pagsama-samahin ang iba’t ibang stakeholders ng Philippine election system para sa serye ng dayalogo at konsultasyon sa buong bansa para matugunan ang mga pangunahing isyu, malaman ang mga oportunidad para sa makabuluhang reporma at mailatag ang mga estratehiya para sa malaya, maayos, tapat at makatotohanang halalan sa bansa.

Bukod sa NPC, lumagda rin sa MOA ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas sa pamumuno ni Chairman Herman Basbaño, president ng Bombo Radyo Phils.; Joint Media Policy Institute na kinatawan ni Joyce Palacol, JMPI executive vice president; Chief Information Officers Forum sa pamumuno ni Clarito DL. Magsino; at Public Policy Research Group sa pamumuno ni Atty. Joey Lina, Jr. (Mina Navarro )