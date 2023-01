Carla, Beauty ‘agawan’ kay Gabby

Sobrang excited na si Carla Abellana sa muling pagtambal nila ni Gabby Concepcion sa teleserye na Stolen Life.

Huli silang nagkasama ni Gabby sa teleserye na Because Of You noong 2015. Kaya after 8 years ay balik ang tambalan nila na hinihintay ng maraming fans nila. At ang ka-love triangle nila ay si Beauty Gonzalez.

“Very excited and privileged to be working again with kuya Gabby. It’s been like 8 years na pala since we’ve worked together. It’s time na siguro to work again with him,” sey ni Carla na huling napanood sa teleserye na To Have And To Hold at mapapanood soon sa Voltes V Legacy.

Ang First Lady ang huling teleserye ni Gabby at natuwa ito sa muling pagsasama nila ni Carla.

“Nagulat ako na kami ulit ni Carla. I’m really happy because nag-enjoy kami sa Because of You,” sabi ni Gabby.

Si Beauty naman ay kasalukuyang napapanood sa Mano Po Legacy: The Flower Sisters ay first time makakasama sina Gabby at Carla sa isang teleserye: “I’m so grateful ’cause I got to work with these two big stars of GMA. Finally it’s happening. (Ruel Mendoza)