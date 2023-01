Camille Victoria iiwan na UST para sa pro-league?

TULUYAN nang isinantabi ni spiker Camille Miranda Victoria ang kanyang huling taon sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses para sa darating na 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament simula sa Pebrero.

Sa mensahe sa kanyang social media account ay nagpahiwatig ang opposite hitter na magpapaalam na ito sa kanyang paglalaro sa Golden Tigresses.

“It’s time to say goodbye. I think goodbyes are sad and I’d much rather say hello. Hello to new adventures,” wika ni Victoria sa kanyang Instagram account.

Kinumpirma naman ni Golden Tigresses head coach Emilio “Kungfu” Reyes sa Abante Sports ang pag-alis sa koponan ni Victoria.

“Hindi naman siya biglaan,” ani Reyes. “Wala namang ibang rason kung bakit siya umalis.”

Pumasok sa UST si Victoria noong Season 81 nang makapasok sa finals ang koponan kontra Ateneo Lady Eagles. (Gerard Arce)