Baha ibinabala sa paligid ng Angat river

NAGBABALA ang mga awtoridad sa mga nakatira sa mga mabababang lugar malapit sa Angat River, lalo na sa Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliuag, Pulilan, Plaridel, Calumpit, Paombong at Hagonoy na maging maingat sa posibleng mga pagbaha.

Sa inilabas na flood situationer kahapon, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na kapwa ang Angat at Ipo Dams ay naglabas na ng tubig ng alas-otso ng umaga kahapon.

“The water level of Angat Dam is at 214.82m and slowly decreasing. It is still expected to receive light rains caused by the current weather system. The spilling operation as of 8 a.m. today [had] a total discharge of 1,236 cms. [Meanwhile,] the water level of Ipo Dam as of 8 a.m. is at 101.04m with a total discharge of 1,227.30cms,” sinabi sa bahagi ng flood situation report.

Ang basin average na 21mm rainfall ay naitala sa nagdaang magdamag. Sa susunod na 24 oras, isang basin average ng 5 to 10mm na ulan ang inaasahan.

Sinabi pa ng PAGASA na ang hydrological condition ng Angat River ay patuloy na binabantayan.

Kasabay nito ay pinaalalahanan ang nasa mababang lugar na dapat ay laging maging alerto. (Catherine Reyes)