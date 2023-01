HINDI biglaang makakaalis at basta na lamang makakalipat ng liga ang free agent na si Mac Tallo.

Ito ang napag-alaman sa isang mapagkakatiwalaang source kung saan ang 28-anyos at 6-foot guard na si Tallo ay kasalukuyang may aktibong kontrata para maglaro sa papaangat na disiplina na 3×3 sa pagrerepresenta nito sa isa sa mga koponan ng bansa na Cebu Chooks.

Iniulat na si Tallo ay dalawang linggo nang nag-eensayo sa Converge FiberXers at kukunin ni coach Aldin Ayo sa PBA.

Una nang inihayag ng World No. 83 at Philippine No. 1 player sa 3×3 na si Tallo na nais nitong maging Olympian na tangi nitong makakamit kung mananatili sa paglalaro para sa Chooks. (Lito Oredo)