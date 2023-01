17M COVID bakuna nakaimbak sa mga warehouse

Inamin ni Health officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na may 17 milyon doses ng COVID 19 vaccines ang nanatiling nakaimbak sa iba’t ibang bodega sa bansa.

Sinabi ni Vergeire na ito ay maaring gamitin kahit pa matapos na ang state of calamity sa COVID 19.

Ito umano ay may kabuuang 17,488,050 COVID-19 doses na maaring magamit sa eligible population.

“Of this 17 million plus, around six million are ‘quarantined,’ meaning we are still waiting for the evidence and the application of our manufacturers for us to extend their shelf lives,” ani Vergeire.

Nalaman may mga bakuna na nakatakdang mag-expire sa unang quarter ng 2023 at ang ibang stocks naman ay maaring gamitin hanggang sa kalagitnaan ng taon.

Sa kabila na inalis na ang state of calamity at state of public health emergency sa COVID-19, tiniyak ni Vergeire na ang emergency use authority ng COVID-19 vaccines ay nanatiling valid sa buong taon. (Juliet de Loza-Cudia)