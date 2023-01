Tripol dobol ni Jayson Tatum pinasabog Dallas Mavericks

KINUMPLETO ni Jayson Tatum ang pangalawang triple-double lang ng NBA career na 29 points, 14 rebounds at 10 assists para giyahan ang Boston sa 124-95 win laban sa Mavericks sa American Airlines Center sa Dallas nitong Huwebes.

Umiskor ng 19 si Jaylen Brown para sa Celtics, bumawi mula sa 150-117 loss sa Oklahoma City. May ayuda pang tig-15 markers sina Marcus Smart at Malcolm Brogdon.

Nagkasya lang sa 23 points si Luka Doncic matapos mag-average ng 44.5 points sa huling limang laro at naputol ang seven-game winning streak ng Dallas.

Hindi na pinasok ni coach Jason Kidd si Doncic sa fourth quarter matapos maiwan ng 24.

Overall ay 7 for 32 lang mula long range ang Mavs, 0 for 6 si Doncic.

Kahit si Tatum ay malamyang 8 of 22 sa field pero 16 for 43 sa labas ng arc ang Boston – walong players ang nagpasok ng isa o higit pang 3, pinagsamang 7 for 14 sina Smart at Brogdon. (Vladi Eduarte)