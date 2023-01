Sofia, Daniel nagkabalikan na

Kung pagbabasehan ngayon ang mga Instagram posting nina Sofia Andres at ng partner niya na si Daniel Miranda, pwedeng sabihin na ang hinihinalang break-up nila lalo na nitong nakaraang Holidays ay hindi natuloy.

Siyempre, good news ito lalo na sa kanilang mga supporters o fans.

Naunang nag-post sa kanyang Instagram stories si Daniel. Nag-post ito ng picture ng kanyang mag-ina at may caption na, “Through thick and thin, I love you both very much.”

Wala namang mga sweet messages pa mula kay Sofia. Pero after a long time na wala itong post kasama si Daniel, nag-post na ito ng series of pictures na makikita na kasama na si Daniel.

Nangyari ito sa unang visit daw ng anak nila na si Zoe sa dentist.

Mababasa sa mga comments sa Instagram post na ito ni Sofia na natutuwa ang mga followers nila dahil “cancelled” daw ang isyung hiwalayan. At may iba na nagsabing, “All’s well. Nakahinga na ‘ko.”

At least, hindi nila pinangalawahan sina McCoy de Leon at Elisse Joson. (Rose Garcia)