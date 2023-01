Seguridad sa trabaho, maayos na benepisyo

Ang karaniwang pananaw ng publiko sa mga nagtatrabaho sa industriya ng media ay maganda ang kanilang estado sa buhay. Ang lagi kasi nilang nakikita na mga miyembro ng media industry ay ang mga reporter at newscaster sa telebisyon o YouTube. Pero lingid sa kaalaman ng publiko, marami sa mga manggagawa sa media industry ay walang kaseguruhan sa trabaho at kulang ang mga natatanggap na benepisyo kumpara sa ibang mga empleyado.

Marami sa kanila na nasa likod ng kamera o hindi naririnig ang boses sa radyo ay hindi sapat ang kita, at kabilang sa sektor ng mga “no-work, no-pay” kahit na matagal ng nagtatrabaho sa media company na kanilang pinasukan.

Sa kabila nito at kahit may banta sa kanilang buhay at kalusugan, tulad noong kasagsagan ng pandemya, patuloy pa rin ang mga media workers na nagtatrabaho para maihatid sa atin ang pinakabago at tamang impormasyon at balita.

May nagbabadya ng liwanag sa gitna ng ganitong kalagayan ng mga kapatid natin sa media. Ang mga problema nila ay malapit ng magkaroon ng LUNAS.

Ito ay dahil naipasa na ng Kamara de Representante noong Nobyembre nang nakaraang taon ang panukalang “Media Workers’ Welfare Act” na nakapaloob sa House Bill (HB) 454.

Suportado ng may 252 mambabatas sa Kamara ang bill na ito bilang pagkilala sa media na isa sa mga haligi ng demokrasya sa bansa. Hango ang final version ng bill sa mga panukalang batas na inihain nina Davao City 1st District Cong. Paolo Duterte, Camarines Sur 2nd District Cong. LRay Villafuerte, Benguet Cong. Eric Yap, Camarines Sur 5th District Cong. Migz Villafuerte, at iba pang mambabatas.

Sa ilalim ng HB 454, hindi bababa sa minimum wage ang dapat na ipasahod sa mga media workers. Kung lagpas sa walong oras ang kanilang trabaho, nakalagay sa bill na dapat silang mabigyan ng overtime o night shift pay tulad ng nakasaad sa Labor Code.

Binigyang diin din sa bill na dapat ay may mga benepisyo ang mga manggagawa sa media industry para maproteksyunan ang kanilang kapakanan. Kasama na rito ang pagiging miyembro ng SSS, Philhealth at Pag-IBIG.

Nakalagay sa bill na dapat silang kilalanin bilang mga regular na empleyado na may kaukulang mga benepisyo kung sila ay nakapagtrabaho na ng may anim na buwan sa kumpanyang pinasukan.

Kung sa mapanganib na lugar naman sila maa-assign na magtrabaho, dapat ay mabigyan sila ng hazard pay, bukod pa sa mga protective gear, tulad ng bulletproof vest o iba pang gamit para sa kanilang kaligtasan, ayon sa bill.

Tiniyak din sa ilalim ng bill na dapat ay may medical insurance na nagkakahalaga ng hanggang P100,000; death benefit na hindi bababa sa P200,000; at disability benefit na hanggang P200,000 ang mga manggagawa sa media industry.

Ang Department of Labor and Employment (DOLE) ay inatasan sa bill na magbuo ng isang News Media Tripartite Council na magsisilbing plataporma kung saan ang mga media worker at employer ay makakapag-usap at mapapagkasunduan ng maayos ang mga polisiya at programa na mapapakinabangan ng parehong panig. Dito rin sa konsehong ito tinalaga ng bill ang pag-uusap kung may pagtatalo o di-pagkakaunawaan sa pagitan ng media worker at employer.

Kung maaksyunan agad ang HB 454 ng Senado sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong buwan at maisabatas na, isang magandang 2023 ang kakaharapin ng ating mga kaibigan sa media. Ang kanilang problema, magkakaroon na ng LUNAS.