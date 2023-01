Ronnie Magsanoc uupong bagong UAAP kumisyuner

HAHALILI bilang bagong University Athletic Association of the Philippines (UAAP) commissioner si PBA legend playmaker at three-point shooter Ronnie Magsanoc kasunod ng pagkakatalaga bilang bagong chairman ng Philippine Sports Commission (PSC) kay Richard “Dickie” Bachmann.

Magiging pangunahing tagamasid at mangangasiwa ng men’s basketball tournament ang 56-anyos na PBA champion mula sa Formula Shell Turbochargers.

Nitong nagdaang liga ay nagkmpeon ang Ateneo de Manila University Blue Eagles kontra University of the Philippines Fighting Maroons sa dikdikang winner-take-all Game 3 noong Disyembre 19 sa Smart Araneta Coliseum.

Kasalukuyang namumuno si Bachmann sa ahensiya ng pampalakasan na nitong Miyerkoles ay nanumpa na sa kanyang tungkulin kapalit si dating chairman Atty. Jose Emmanuel “Noli” Eala.

Hindi na bago si Magsanoc sa kasaysayan ng UAAP dahil nakapagkampeon na ito sa UP Fighting Maroons noong 1986 kasama ang malapit na kaibigang si two-time PBA MVP Benjie Paras.

Naging head din ito ng UAAP 3X3 noong nagdaang 84th season sa CaSoBe Resort sa Calatagan, Batangas, kung saan nagkampeon ang UST Growling Tigers sa pangunguna ni Sherwin Concepcion at Nic Cabanero nanv talunin ang La Salle. (Gerard Arce)