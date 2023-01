PBBM nag-sorry sa airport krisis

Humingi ng dispensa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libo-libong naperwisyong pasahero noong bagong taon matapos masuspinde ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa power outage.

Bumisita ang Pangulo nitong Biyernes ng hapon sa NAIA Terminal 3 at inispeksiyon ang mga kagamitan ng paliparan bunsod ng nangyaring aberya noong Linggo.

Sinabi ng Pangulo na nakakalungkot na nangyari ang insidente kaya humingi ito ng paumanhin sa maraming naapektuhang pasahero sa NAIA-3.

Napaiksi aniya ang bakasyon ng mga pasahero dahil nawala ang dalawa o tatlong araw mula sa kanilang bakasyon dahil sa naganap na insidente.

“So now, I’m sorry. We, of course, we have to apologize to our kababayans who, especially those who came from abroad dahil limitado ang kanilang bakasyon. Nawala yung dalawa, tatlong araw eh. Alam naman natin, very valuable sa Pilipino ‘yung Christmas holiday. Kaya’t kami’y naghihingi — humihingi ng inyong paumanhin. Ngunit gagawin namin ang lahat na hindi na maulit ito,” anang Pangulo.

Wala aniyang may kagustuhan sa nangyaring aberya at ginawa naman ng gobyerno ang lahat ng makakaya para hindi maapektuhan ng husto ang tinatayang 64,000 na mga pasahero.

Sinabi ng Presidente na hindi pinabayaan ang mga pasahero dahil inalalayan ang mga ito at bigyan ng pagkain sa buong panahon na na-stranded ang mga ito noong Enero 1. (Aileen Taliping)