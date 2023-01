Pampanga Royce walang mantsa sa PSL

NANANATILING walang talo ang Pampanga Royce matapos biguin ang 1Munti 82-67 Miyerkoles ng gabi sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Pinangunahan ni Zach Huang ang Pampanga Royce na may 15 puntos at anim na rebounds, habang nagningning din ang playmaker na si Renzo Navarro na may 12 markers.

Nagdagdag ng tig-11 puntos sina Jolo Mendoza at JB Bahio nang ang mga pamalit ni coach Sandro Soriano ay umiskor ng angkop para sundan ang 74-52 paghagupit sa Bagong Cabuyao-Homelab Nation noong Disyembre 19 at tumaas sa 4-0 sa torneo na suportado ng Winzir at kasamahang iniharap ng SCD Cosmetics at Dumper party-list, at suportado ng NET 25, Adcon, Wcube Solutions Inc., MDC, Unisol, Don Benitos at Finn Cotton.

Bumagsak ang Emeralds sa apat na sunod na pagkatalo, kabilang ang malungkot na 71-76 na pagyuko sa dating walang panalong Cagayan de Oro-PSP noong nakaraang linggo, para sa 1-4 slate.

Sa kabilang laro, dinala ni Rence Alcoriza ang Maynila sa 91-85 panalo laban sa Nueva Ecija para makabalik sa win column. (Lito Oredo)