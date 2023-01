Palasyo malamig sa COVID test vs mga turistang Chinese

Ibabase ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eksperto ang pagpapasya kung magpapatupad ng mas pinahigpit na COVID testing sa mga biyaherong nagmula sa China.

Sinabi ng Pangulo na dapat munang malaman kung mayroon ba talagang banta ng COVID-19 sa mga dumarating na pasahero hindi lamang mula sa China kundi sa iba pang mga bansa, at kung wala naman ay hindi na kailangang suriin ang mga ito.

Sinabi ng Presidente na kung wala rin lang banta na makapasok sa bansa ang virus mula sa China, hindi na aniya kailangang gumawa pa ng mga polisiya na baka maging sagabal pa sa mga ipinatutupad na panuntunan ng gobyerno.

Ipinunto ni Pangulong Marcos jr. na nag-uumpisa pa lamang na pinapalakas ang turismo kayat dapat na timbangin kung ano ang tama batay sa pananaw ng mga eksperto.

“Yun lang naman ang ano eh. Kasi tingnan natin, ano ba talaga ang risk? Huwag tayong mag — huwag tayong gumagawa ng rules, sagabal pa sa ating mga ginagawa. Gusto nating mag-tourist, gusto natin magpadala ng… But if they have not been tested, then we will ask for them to be tested before they get on the plane. Nothing new. Ganun na rin ang ginagawa natin ngayon eh. And we’re not doing it only for China. We do it for other countries who we feel are — have a higher risk factor than the Philippines,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)