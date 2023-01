Myla Pablo, iba pa matunog hiwalayan sa Petro Gazz Angels

KABI-KABILANG balasahan ang nagaganap sa iba’t ibang koponan sa Premier Volleyball League (PVL), ilan dito naganap sa Reinforced Conference champion Petro Gazz Angels at runner-up Cignal HD Spikers.

Maraming manlalaro ng Gazz ang nagsimulang magtapos ang mga kontrata nitong nagdaang Disyembre 31.

“For those who will no longer be with the Petro Gazz Angels; we wish you all the best of luck. You have our prayers for more success in your future endeavors, and maybe, our paths may cross again someday. We must remember the good times we had together, and bring those memories with you always,” ayon sa statement ng team.

Ilan sa mga umuugong na isyu ang hindi pagre-renew ng kontrata nina two-time conferene MVP Myla Pablo, Bang Pineda, at Seth Rodriguez, habang matunog din ang pag-alis sa koponan ni Aiza Maizo-Pontillas at Mar Jana Philipps.

Tumalon na rin ang kanilang dating coach na si Rald Ricafort sa PLDT High Speed Hitters kasama si Arnold Laniog bilang top assistant.

Umalis naman sa Cignal ang anim na manlalaro na pinangungunahan ni Angeli Araneta.

Kasama ng 29-anyos sa pag-alis sa 2022 Reinforced Conference runner-up na HD Spikers sina Ayel Estranero, Marist Layug, Joy Dacoron, Arianne Layug at Klarisa Abriam.

Nauna nang lumipat si Ponggay Gaston sa Chery Tiggo Crossovers galing Choco Mucho kamakailan. (Gerard Arce)