Marcos inismol sirit-presyo ng bilihin

Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naitalang 8.1 percent inflation noong Disyembre dahil kahit paano ay bumagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa.

Sinabi ito ni Marcos matapos iulat ng Philippine Statistics Authority noong Huwebes na umakyat sa 8.1 percent ang inflation noong Disyembre, mula sa 8 percent noong Nobyembre ng nakaraang taon.

“At least 8.1, nag-increase lang ng 0.1,” wika ni Marcos sa mga reporter na nakasama nito sa China visit.

“The rate of increase is slowing,” dugtong ng Pangulo.

Sabi ni Marcos, dapat ayusin ang produksiyon sa agrikultura upang mapababa ang mataas na inflation sa bansa.

Ayon sa Pangulo, lumilitaw na mga produktong pang-agrikultura ang nakapagpataas sa inflation rate na 38% at ito ay dahil sa mataas na presyo ng mga gulay lalo na ang sibuyas.

Matatandaan na umabot ng P720 ang bawat kilo ng sibuyas noong kapaskuhan.

Mas mataas pa aniya ang epekto ng mahal na presyo ng mga gulay kaysa sa langis na naitala sa 11 percent kaya dapat na matutukan ang produksiyon sa agrikultura sa halip na umangkat sa ibang bansa.

“It’s still agricultural products, 38 percent of the inflation — 11 percent is fuel, 38 percent is agricultural products pa rin. Kaya’t kailangan talagang ayusin ‘yung production natin. Kasi import tayo nang import. So ‘yung inflation doon sa ini-importan (import) natin nadadala dito sa Pilipinas,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na dapat mapaganda ang produksiyon sa agrikultura para masustini ang pangangailangan at supply ng mamamayan at hindi na kailangang dumepende sa mga imported products.

“Kaya’t we have to improve our production. We have to improve all of that. Kaya naman talagang central ang agriculture sa lahat. Thirty eight percent of the inflation comes from the agricultural products. We talked about fuel. Eleven percent ang fuel. So ‘yun ang dalawa talaga na kailangan natin tutukan,” dagdag ni Marcos. (Aileen Taliping)