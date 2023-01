Magalong huhubaran mga bugok na general, colonel

Isinama ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa limang miyembro ng komite na bubusisi sa courtesy resignations ng police generals at mga full colonel.

“Nakita mo naman ‘yung integridad, ‘yung credibility ng taong ito. Napakalinis talaga nito,” sabi ni Abalos sa isang panayam sa radyo.

Si Magalong ay isang retiradong police official na minsang pinamunuan ang Criminal Investigation and Detection Group at nagsilbi na deputy chief for operations sa Philippine National Police (PNP).

Sinabi pa ni Abalos sa panayam na hindi na niya mapangalanan pa ang ibang kasama dahil sa security reasons. Manggagaling umano ang mga ito sa iba’t ibang mga backgrounds.

Sinabi pa ni Abalos na pumayag si Magalong na pangalanan siya.

Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Magalong na hindi na siya nagulat sa naging hakbang at nominasyon sa kanya dahil may alam na siya patungkol sa mga ilang pulis na sangkot sa droga.

“Nakakalungkot na maski alam mo na may mga matataas na opisyal e may link sa drug dealings, minsan kulang ka ng ebidensya kaya matagal ang pagkuha ng ebidensya, matagal ang pag-file ng kaso,” ayon sa alkalde.

“Minsan, nafru-frustrate ka kaya itong ginawa ni SILG after due consultation with the leadership of the PNP and stakeholders, tama ito para mapabilis,” dagdag nito. (Catherine Reyes)