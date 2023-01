Lagman inungkat kaso ni De Lima

Ikinumpara ni Albay Rep. Edcel Lagman ang kaso ng anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at dating Sen. Leila de Lima na kapwa nasangkot sa iligal na droga.

“It is grossly unfortunate that the exoneration of a Remulla scion was swift but the liberation of former Sen. Leila de Lima is stranded in the dark tunnel of injustice,” sabi ni Lagman.

Napa-‘sanaol’ naman ang isang opisyal ng Bayan Muna sa bilis ng pagresolba sa drug case ng anak ni Secretary Remulla.

Ayon kay Bayan Muna Executive vice president Carlos Isagani Zarate, ang kaso ni Juanito Jose Remulla III ay isa sanang magandang halimbawa kung papaano gumagana ang hustisya sa bansa pero hindi ganito ang nangyayari sa karamihan ng mga kaso. (Billy Begas/Eralyn Prado)