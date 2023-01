Kim Zafra kinapos sa Rilton chessfest

MAGANDA ang pasok ng 2023 para kay Pinoy woodpusher Kim Yutangco Zafra dahil nag-third overall ito sa Rilton 1800 and below Chess Championship na ginanap sa Scandic Continental Hotel sa Stockholm, Sweden.

Ipinatupad ang seven rounds Swiss System na may 90 minutes + 30 seconds increment, nakalikom si Zafra ng anim na puntos mula five wins at two draws, kapareho nitong puntos si eventual second placer Benoit Poisseroux ng France.

Tumulak ng dalawang sunod na panalo sa last two rounds si Europe-based Zafra matapos kalusin sina Björn Åkerström at Patrik Andrén sapat upang ibulsa ang third place premyo na 2,000 Swedish Krona.

Nakaraang taon lamang ay nagpakitang-gilas din si Zafra nang magkampeon sa Tallinna MK kiirturniiride sari SÜGIS`2022 (VI etapp) A Chess Championship 2022 na ginanap sa Tallinn, Estonia. (Elech Dawa)