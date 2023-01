Kiko ban pa rin? Sharon nag-birthday party sa mga Sotto

Marami ang natutuwa na makitang nagbalik sa maganda at sweet na relasyon ang Megastar na si Sharon Cuneta sa itinuturing niyang pangalawang pamilya talaga, ang mga Sotto.

Pinagdiwang ng mag-asawang Tito Sotto at Helen Gamboa at mga anak na sina Lala, Apples at Ciara Sotto ang birthday ni Sharon.

Kitang-kita naman na very touch si Sharon sa espesyal na pre-birthday celebration niya with the Sotto’s. Nagbiro pa ito sa MTRCB Chairman na si Lala kung magbo-bold daw siya, ipasa nito.

Pero siyempre, sa kabila ng marami ang natutuwa na sa kabila ng mga naging tampuhan noong nakaraang kampanya at election, na-restore ang relationship nila, hindi maiwasang mag-isip at magtaka ng ilan kung bakit daw laging absent o hindi pa rin visible ang husband ni Mega, si former Senator Kiko Pangilinan.

Kaya ang tanong, si Sharon pa lang daw ba ang okay na sa mga Sotto, pero with Kiko, hindi pa rin?

Sa isang banda, hindi rin naman nagpakabog ang pamilya ni Sharon na sinurpresa siya on the eve of her birthday. At dito, present na siyempre ang dating Senator kasama ang mga anak nila na sina Frankie, Miel at Miguel. Gayundin ang kanilang mga household staff.

At sey ni Sharon, “My family!! And our angel yayas!! I am always touched when they give me anything- they pool their money together and if that’s not display of love I dunno what is! My family means everything to me! Last night Yellie sent me a message at midnight even waking up just to do so before going back to sleep. My husband hugged and kissed me when I got home. My precious boy stayed up to hug and kiss me too! Then my bestie baba came in and we just hugged and talked and— haay basta they make me feel so loved! Thank you, Lord Jesus for all these blessings! I also pray for the happiness and all the love in the world for my eldest @kristinaconcepcion. I have everything I need. Plus a huge bonus from God— all your love!!! Praise God and my heart is so full and grateful!”

Vice Ganda, Coco ginamit ni Isko sa YT

Ang Scott Media studio na located sa BGC, Taguig ang pinagkaka-abalahan ngayon ng former Manila Mayor na si Isko Moreno.

Parang bagong “baby” niya ito na kunsaan, nakikitaan namin siya ng passion. Studio siya na masasabing hightech sa mga gamit at kumpleto rin. Pwedeng i-rent for recording at iba pang content na gustong i-produce.

Bukod dito, Isko is producing his own original contents also. Meron siyang “Discovery Night” kunsaan, siya mismo ang magi-interview sa ilang celebrities.

Sa ngayon, magpi-premiere muna ito sa kanyang sariling YouTube channel and eventually sa mismong website ng Scott Media.

Dalawa na ang natapos na interview ni Isko sa mismong studio niya, sina Coco Martin at Vice Ganda.

Kuwento ni Isko, “Dapat na mapanood nila ang interview. ‘Yung una namin na ia-upload, ‘yung kay Coco. Ibang Coco ang mapapanood nila.

“At saka very game rin siya. Naglaro rin siya ng tongue twister challenge. Pero si Coco, natuwa siya rito sa studio. Sabi niya, ang ganda raw at saka, parang sa Hollywood.”

Sa isang banda, may pagkakahalintulad ng kanilang mga beginnings sina Isko at Coco bago kung paano nila narating ang success nila ngayon.