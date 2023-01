Justin Brownlee Best Import, Scottie Thompson napiling BPC

INULIT nina import Justin Brownlee at Scottie Thompson ang pagtatala ng karangalan para sa Barangay Ginebra sa pagsungkit sa dalawang individual awards na iginawad sa kalagitnaan ng Game 4 ng 2022 PBA Commissioner’s Cup Finals Biyernes sa Mall of Asia Arena.

Bago pa man magsimula ang laban ay inaasahan na ang muling pag-angkin ni Scottie na pinaboran na makuha ang Best Player of the Conference, habang si Justin ang inaasahang aangkin sa Best Import plum.

Kinuha ni Thompson ang pangalawang BPC pagkatapos ng isa pang makabuluhang performance na nagpaabot sa Gin Kings sa finals kung saan ang kakampi na si Jamie Malonzo ang maaaring mag-iba sa resulta sa tulad na pagpapakita sa kanyang unang kumperensya mula nang makuha mula sa NorthPort Batang Pier.

Matatandaan na nagawa nina Thompson at Brownlee na iuwi ang dalawang natatanging individual awards noong 2021 PBA Governors Cup sa pagtuntong ng Barangay Ginebra sa kampeonato.

Kandidato din sa parangal sina Robert Bolick ng NorthPort, CJ Perez ng San Miguel Beer at Don Trollano ng NLEX subalit ang pagkabigo ng kanilang koponan na maabot ang kampeonato ang nagpalabo sa kanilang tsansa.

Ikatlo naman ito ni Brownlee na pinakamataas na karangalan para sa dayuhang manlalaro sa makulay nitong paglalaro sa Pilipinas.

Hindi naman kasali ang bisitang Bay Area Dragons import na si Andrew Nicholson base sa kautusan ng liga.

Si Nick Rakocevic ng Magnolia ay pangalawa ngunit natalo ito kina Brownlee at Ginebra sa semis na naging posibleng clincher para sa huli.

Ang isa pang Best Import contender ay si Devon Scott ng San Miguel. (Lito Oredo)