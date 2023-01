Juday balik teleserye na

Magbabalik sa pag-arte sa isang teleserye si Judy Ann Santos.

Sa Instagram ay pinost ni Juday ang video clip ng paghahanda niya para sa isang shoot.

Sey pa niya sa video: “Back to work. Shooting for a series.”

Noong 2019 pa huling nagbida sa teleseryeng Starla si Juday. Nag-guest din siya sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020, nag-host si Juday ng public service/documentary program na ‘Paano Kita Mapasasamalatan?’ Naging guest host naman siya sa morning show na Magandang Buhay noong 2022.

Pinost din ni Juday ang ilang highlights ng buhay niya kasama ang pamilya at mga kaibigan sa nagdaang taon.

“Looking back to 2022 with a grateful heart.. to finally be able to spend time with family and friends.. celebrate our children’s b-days…travel… create more core memories to look back to…and the chance to share our blessings,” caption pa ni Juday. (Ruel Mendoza)