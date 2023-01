Janine, Zanjoe mabango sa mga fan: Francine, Seth feeling Hollywood star sa ‘Dirty Linen’

Mainit na pinag-uusapan ng netizens ang bagong serye ng ABS-CBN na “Dirty Linen” matapos pumalo sa 15 milyong views ang teasers at full trailer ng serye.

Bibida sa revenge-suspense serye sina Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Francine Diaz, at Seth Fedelin. Makakasama rin nila ang ilang beteranong aktor tulad nina Tessie Tomas, Joel Torre, John Arcilla, Janice de Belen, Angel Aquino, at Epy Quizon.

May special participation din sa serye ang Golden Globe nominee na si Dolly De Leon at Harlem Film Festival winner Ruby Ruiz.

Binahagi naman ng lead stars ng “Dirty Linen” ang kanilang reaksyon matapos mapanood ang full episode ng kanilang serye.

“I was at the edge of my seat as if hindi ko alam kung ano ang mangyayari kasi sobra siyang saya panoorin na buo na at kitang-kita mo ‘yung iba-ibang characters, kwento na sobrang suspense,” pahayag ni Janine.

“Nakakakaba at nakaka-pressure kasi s’yempre ang lalaki no’ng mga artistang kasama ko,” saad ni Zanjoe.

“Simula pa lang nung unang episode pa lang, unang eksena pa lang, nakanganga at hindi ako mapakali sa inuupuan ko,” sabi ni Francine.

“Feeling ko nasa ibang bansa ako kasi napakaganda niya. Amazing itong Dirty Linen,” sey ni Seth.

Yes, pang-Hollywood nga raw ang dating ng serye nila, ha! Kaya ngayon pa lang ay super excited na sila.

Napapanood ang teasers at full trailer ng “Dirty Linen” sa YouTube channel at iba’t ibang Facebook pages ng ABS-CBN.

Abangan ang malagim na lihim ng “Dirty Linen” na mapapanood simula sa Enero 23 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, at TV5. Mapapanood din ito sa iWantTFC and TFC. (Rb Sermino)