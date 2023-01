James Yap pumirma 1 conference sa ROS

MAY isang hurrah pa si ‘Big Game’ James Yap sa PBA.

Pumirma ang two-time MVP ng one-conference deal sa mother team niyang Rain or Shine.

Isang taon sana ang binibigay ng Elasto Painters kay Yap, mag-41 sa February 15, pero pinili ng seven-time PBA champion ang mas maiksing deal.

Inaasahang makakapaglaro na si Yap sa season-ending Governors Cup na magsisimula bago matapos ang January.

Huling naglaro si Yap sa Painters noong 2021 Philippine Cup sa Bacolor, Pampanga semi-bubble.

Pinagbigyan siya ng team na mag-leave nang tumakbo at nanalong councilor ng 1st District ng San Juan noong nakaraang eleksiyon.

Kondisyon pa rin si Yap dahil nakikipag-ensayo sa team.

Inaasahang magagamit pa ni coach Yeng Guiao ang veteran moves ni Yap.

“James Yap is officially back with the Rain or Shine Elasto Painters and will play in the upcoming Governors Cup,” pahayag ng team sa kanilang Instagram account kasama ang photo ng pirmahan ng kontrata.

“James was offered a one-year deal, but he opted to sign for one-conference only. Yap says that he will do his best to balance basketball and public service.” (Vladi Eduarte)