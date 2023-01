Hindi pabayang ama: Carlo Aquino masaya kay Charlie Dizon

Trailer pa lang ng ‘I Love Lizzy’ na movie nina Carlo Aquino, Barbie Imperial, maaliw ka na.

Ang ganda-ganda ng karakter nilang dalawa. Si Carlo bilang isang seminarista at si Barbie bilang babaeng malakas uminom.

Nag-krus ang kanilang landas at doon nga nagsimula ang magandang kuwento.

Kuwento ni Carlo, napakaganda ng Albay, at masarap daw ang karanasan niya roon. Si Barbie naman, na matagal nang nakatira sa Albay, kaloka lang na hindi pa pala niya yon nakikita, o napupuntahan, ha!

Pero siyempre, kitang-kita na masaya naman si Carlo ngayon, at isa sa mga nagpapasaya sa kanya ay si Charlie Dizon. Malakas nga ang bulung-bulungan na magdyowa na ang dalawa.

Anyway, may movie nga rin ang dalawa, na sabi ni Carlo ay nakakalimang araw na shooting na sila.

Nagsyuting ba sila sa La Union, na kung saan ay nakita nga na magkasama sila kamakailan?

“Walang La Union. Kayo talaga. Hahahaha!” sabi ni Carlo.

Pero, sabi niya, maganda raw ang pasok ng 2023 sa kanya. Masaya siya sa career, sa puso, at sa isip.

“Kung si Charlie ang pag-uusapan, malaki ang respeto ko sa kanya. Very positive ang pasok niya sa buhay ko. Ganun na lang muna.

“Nirerespeto ko ito. Mahirap kasi ‘pag nilalabas, may mga naninira, may mga nagsasalita na iba. So, hayaan na lang natin na ganun,” sabi ni Carlo.

Pero, sabi nga, ang importante masaya si Carlo sa piling ni Charlie.

Anyway, pagdating naman sa anak niya kay Trina Candaza, nagtataka lang si Carlo kung bakit biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi naman daw niya pinababayaan ang anak nila. Pero, biglang-bigla, heto at may ganitong isyu na.

Emotional nga si Carlo sa interview sa kanya ng press, dahil since November pa raw ay hindi na niya nakikita, nakakasama ang anak. (Rb Sermino)