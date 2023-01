Heart, Chiz todo lambingan sa Japan

Inakala ng mga netizen na hindi kasama ni Heart Evangelista ang mister na si Sen. Chiz Escudero sa pagpunta nito sa Tokyo, Japan.

Unang kasing pinost ni Heart sa social media ay photo niya kasama ang twins ni Chiz na sina Quino at Chesi. Nag-comment ang netizens kung bakit wala na naman si Chiz, eh noong New Year ay magkasama sila?

Pero save the best for last ang ginawa ni Heart dahil pinost niya the next day na kasama nila si Chiz sa kanilang Japan getaway.

At base sa mga photo ha, parang nagha-honeymoon nga ang dalawa, na super lambingan. Ibang-iba nga ang mga ngiti nila kapag magkasama sila.

Mabuti na lang daw at hindi mapagpatol sina Heart at Chiz sa mga marites na nagsasabing hiwalay na sila. Kaya close chapter na ang raw ang usaping ito tungkol sa mag-asawa. (Ruel Mendoza)