Chika ng mga fan: Kim nag-propose ng kasal kay Xian

Pumuntos na naman nang malaki si Xian Lim sa puso ni Kim Chiu dahil sa nakaraang Europe vacay nila kung saan nag-celebrate sila ng Pasko at Bagong Taon.

Umaapaw sa kaligayahan at pasasalamat ang mensahe ni Kim para kay Xian kasabay ng video compilation ng kanilang romantic at happy moment sa Paris at Switzerland.

Hindi lang mga sweet moment ng dalawa sa pamamasyal sa Eiffel Tower at snow adventure sa Zermatt ang mapapanood sa video kundi mga solo shot ni Xian ang inilagay ni Kim sa post.

Parang tribute ni Kim kay Xian ang post na ito ng aktres sa kasintahan, na parang nag-propose nga ang aktres sa aktor sa labis na kasiyahan.

Sa labis na pagmamahal at kaligayahan napa-English si Kim sa kanyang dedication post kay Xian.

“It’s a better place since you came along. To my favorite person in the world. Thank you for existing in this lifetime. If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, only then would you realize how special you are to me.

“Thank you for being the most patient, understanding, caring, sponge, loving and funny human being that you are and madami pa that describes you the best!!!! #ily @xianlim.

“Cheers to many more adventures and places to travel together,” sabi ni Kim.

Joross hindi bagay maging macho dancer

Feeling-macho dancer si Joross Gambao sa isang male-adult entertainment club sa pinoste niya sa Instagram.

Nakabalandra kasi ang larawan niya at iba pang mga male celebrity sa isang hosto-gay bar na may pangalang “Daks Entertainment”.

Nakahambalang ang malaking tarpaulin ng gay bar kung saan makikita ang malaking larawan ni Joross na naka-flex ang kanyang mga muscle.

Tinalbugan nga ni Joross si Coco Martin na nasa tarpaulin din at naka-topless, dahil frontliner lang larawan nito na nasa tabi mismo ng pangalan ng bar.

Nag-joke na lang si Joross sa caption nito at nag-imbita sa kanyang post.

“Panoorin po ninyo ang big night Performance namin,” sabi ni Joross, kasunod ang pagbanggit sa pelikula nila nina Coco at Jodi Sta. Maria.

‘Yun nga lang, asar talo si Joross sa mga netizen dahil sabi nga, luma na ang photo niya, at hindi na ganun ang katawan niya.

Moira mas mabenta, tinalbugan si Regine

Sasalang pa lang ngayong Valentine’s ang concert ni Moira dela Torre na gagawin sa Araneta Coliseum sa February, pero kasado na agad ang show nito sa abroad, partikular na sa Middle East, USA, Canada.

Tinalbugan ni Moira ang concert ni Regine Velasquez ngayong Valentine’s dahil naka-line up na ang humigit kumulang sa 10 shows na gagawin nya.

Pinakamarami ang USA na may limang magkakasunod sa bawat weekend na palabas. At sa Canada na may apat na pagtatanghal.

Magpapahinga lang si Moira matapos ang Feb. 3 show nito sa Araneta at saka siya lilipad patungong Qatar para sa unang leg ng kanyang Moira Tour sa Feb. 10. At saka naman sya pupunta ng US para sa unang palabas nya sa Feb. 17.

Lilipad naman si Moira patungong Toronto Canada para sa March 18 na show nito, at magtatapos ang buong stint nya dito sa Calgary sa April 1.