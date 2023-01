Bagong taon, huwag namang bagong sakit ng ulo

Isang bagong taon na naman ang ating sinalubong. Ayon sa kasabihan, iwan na natin ang mga nangyari noong nakaraang taon at harapin ang mga panibagong hamon.

Medyo napaaga naman ang mga hamon na ito para sa atin. Marami ang talaga namang gapang na para mairaos ang 2022. May pa-welcome sa ating presyo ng sibuyas na maluluha ka na lang, pati na ng iba pang bilihin. Sumakit din ang ulo ng marami sa naging system failure sa operasyon ng NAIA na nagsanhi ng pagkaantala ng nasa halos 300 flights. Ang malala, nasa higit 50,000 mga pasahero ang apektado at may mga kababayan tayong nanganib na mawalan ng trabaho dahil hindi nakalipad on time.

Nakakabahala ang pangyayaring ito at siguro ay isang wake up call para pagtuunan ng pansin ang pagsasaayos ng ating mga paliparan. 2023 na, at kumpara sa mga karatig-bansa natin, hindi maikakaila na nahuhuli pa rin ang Pilipinas pagdating sa operasyon ng airports.

Kaugnay ng nangyaring ito ay naghain tayo ng resolusyon sa Senado para tingnan at suriin mabuti ang insidenteng ito at paano mapupunan ng mga batas at polisiya ang mga matutukoy na kakulangan para mapabuti ang serbisyo ng paliparan. Umaasa tayo na sa pagbabalik ng session sa Senado, isa ito sa unang matalakay at mabigyan ng prayoridad.

Hindi man maganda ang mga sumalubong sa atin sa 2023, sana ay maging hudyat pa rin ito na simulan natin ang anu mang plano o pangarap natin sa buhay.

Bilang inyong Senador, bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, dodoblehin pa natin ang pagtatrabaho para sa mga kababaihan at kabataan.

Ang bagong taon ay palaging nagbibigay-sigla sa atin upang mangarap ng mas malalaking pangarap at maging bukas sa mas magagandang posibilidad at oportunidad. At kada bagong taon, tila may isa pang pagkakataon tayo para ayusin ang mga bagay-bagay.

Kaya, sana ngayong bagong taon, lahat tayo ay nangangako na gawin ang tama para sa ating sarili, para sa ating mga pamilya, para sa ating mga komunidad, para sa ating bansa.

May panibagong taon tayong lahat para muling ipaglaban ang ating mga karapatan, para umunlad, para hindi na ulitin ang mga maling gawi sa nakaraan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito para pagandahin at paunlarin hindi lang ang ating mga sarili kundi pati na ang serbisyo publiko gaya ng pagpapaganda sa sistema ng ating mga airports. ###