3 Chinese national timbog sa pag-kidnap ng kababayan

Kalaboso ang tatlong Chinese national dahil sa pagdukot umano sa kababayan nilang data analyst sa Bacoor, Cavite nitong Huwebes.

Positibong kinilala ng biktimang si Tong Wu, 28-anyos at residente ng Neijiang City, sa Sichuan, China ang mga suspek na sina Huang Jun, 31; Huang Chen Bo, 24; at Chang Yu Pen, 22, na siyang kumidnap sa kanya sa SMDC shore C2, Pasay City at saka dinala sa Barangay Molino, Bacoor City, Cavite.

Nasaksihan ng dalawang driver ang pagdukot sa biktima kaya isinumbong nila ito sa Bacoor Police.

Nailigtas ng mga operatiba ng Bacoor City Police, Cavite Provincial Intelligence Unit (PIU) at Anti-Kidnapping Group ang biktima sa Topaz St., Maryhomes Subd. sa Barangay Molino 4, Bacoor City bandang alas-10:30 ng gabi.

Galing sa China ang biktima at pinangakuan ng P150,000 buwanang sahod ng mga suspek na nakilala niya sa app na Telegram.

Narekober sa mga suspek ang puting Foton van na may plakang LAC 5364; isang kalibre 45 na baril na walang serial number at may limang bala; isang kalibre 40 (Taurus) na may 21 na bala; isang Granada, isang jungle knife; anim na iPhone, isang Macbook laptop; duct tapes, handcuffs; P78,300 cash at iba’t ibang cards. (Gene Adsuara)