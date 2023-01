Xi Jinping aayusin problema ng mga mangingisdang Pinoy

Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na hanapan ng solusyon ang hinaing ng mga Pilipinong mangingisda na itinataboy ng Chinese Navy sa West Philippine Sea.

Sa bilateral meeting ng dalawang lider nitong Miyerkules, tinalakay nila ang isyu ng mga mangingisdang Pinoy na madalas nagkakaproblema laban sa puwersa ng Chinese Navy sa mga lugar na pinangingisdaan sa WPS.

Sinabi ni Pangulong Marcos na nangako si President Xi na hahanap sila ng solusyon para sa kapakanan ng mga mangingisdang Pinoy.

“And the President [Xi] promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds,” anang Pangulo.

Sa ginanap na bilateral meeting ay nilagdaan ang isang kasunduan para sa pagtatatag ng communication mechanism on maritime issues sa pagitan ng Department of Foreign Affairs (DFA) at Ministry of Foreign Affairs ng China upang matutukan ang mga isyung may kinalaman sa WPS.

Agad inatasan ni Pangulong Marcos Jr. sina DFA secretary Enrique Manalo at Philippine Ambassador to China Jaime Florcruz na isulong ang mga kasunduang natalakay sa bilateral meeting upang matiyak na magkaroon ito ng resulta at hindi hanggang salita lamang. (Aileen Taliping)