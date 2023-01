Walang kupas: Ces Drilon angat ang karisma sa ‘Usapang Bilyonaryo’

Walang kupas si Ces Drilon, ha!

Iba pa rin ang karisma niya, ang mga tanong niya, ang boses niya, na parang mahahalina ka kapag naririnig mo.

Markadong-markado nga ang boses ni Ces, na tipong hahanap-hanapin mong kausap, pakinggan.

Aba, trailer pa lang ng ‘Usapang Bilyonaryo’ ni Ces na kung saan ay kausap niya si Robinsons Land Corporation and President/CEO Frederick Go, malulula ka na sa ganda ng show, ha!

Feel na feel mong marami kang matututunan sa pag-uusap nilang `yon. Pag-uusap na puwedeng manahin ng mga nagbabalak pasukin ang pagnenegosyo.

“The way Frederick D. Go transformed Robinsons Land from just 3 assets to a billion dollar company is so inspiring. Hope you will be inspired too!” sabi ni Ces.

Anyway, mapapanood nga ang ‘Usapang Bilyonaryo sa CNN Philippines simula January 16, 2023.

Mukhang maraming kakabahan sa mga pasabog ni Ces ngayong 2023 sa ‘Usapang Bilyonaryo’, ha!

Well, abangan!

Juday, Piolo binuhay kilig ng mga faney

Ang dami ngang napa-throwback ang feelings dahil sa mga pinalabas na pelikula sa Cinema One, tampok si Piolo Pascual.

Eh kasi nga, muling napanood ang mga pelikulang nagpakilig sa mga fan, kasama ang iba’t ibang aktres.

Noong January 1 nga ay muling napaibig ang mga fan dahil sa “Till There Was You” nila ni Judy Ann Santos.

At dapat ngang abangan pa ang mga pelikulang “Milan” kasama si Claudine Barretto (Jan. 8), “Starting Over Again” with Toni Gonzaga (Jan. 15), “Love Me Again” with Angel Locsin (Jan. 22), at “The Breakup Playlist” kasama si Sarah Geronimo (Jan. 29) sa Romance Central block tuwing Linggo, 5 pm.

Samantala, bibida naman sa Restored Cinema block ang ilan sa mga ‘di malilimutang pelikula ni Megastar Sharon Cuneta tulad ng “Minsan, Minahal Kita” (Jan. 8), “Caregiver” (Jan. 15), “Madrasta” (Jan. 22), at “Kung Ako Na Lang Sana” (Jan. 29) na eere tuwing Linggo, 9pm.

Mapa-horror, comedy, o romance sagot ni “Iron Heart” lead star Richard Gutierrez ang inyong movie cravings. Matakot, matawa, at kiligin sa mga pelikula tulad ng “Sigaw” (Jan. 16), “Fantastica” (Jan. 17), “For The First Time” (Jan. 18), “Unbreakable” (Jan. 19), at “Mano Po 5: Gua Ai Di” (Jan. 20), Lunes hanggang Biyernes, 5 pm.

Swak naman pang movie marathon ang ilang pelikulang pinagbidahan ni Liza Soberano gaya ng “Alone/Together” (Jan. 16), “She’s The One” (Jan. 17), “Everyday I Love You” (Jan. 18), “Just The Way You Are” (Jan. 19), at “My Ex and Whys” (Jan. 20) na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 7pm.

Available ang Cinema One, ang tahanan ng Filipino blockbuster movies, sa Cignal ch. 45, SKYcable ch. 56, at iba pang local cable service providers.