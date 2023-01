Sleep paralysis sa trabaho

Ano po ba ang kahulugan ng panaginip ko na parang may babaeng gustong kumuha sa akin? Nakita ko ‘yung sarili ko na nakahiga, pagkatapos po ay may babaeng gustong humila sa akin.

Nangyari ‘yun nung nakatulog ako sa opisina, so nakita ko rin sa panaginip ko na naglalakad ako sa opisina tapos may mga bago raw akong kasama, tinanong ko sila kung sino sila pero hindi nila ako pinansin, hanggang sa nalipat ‘yung panaginip ko at naupo raw ako sa upuan tapos may babae uli na gusto akong hilahin.

Base sa iyong pagkakakuwento, pwedeng nakaranas ka ng tinatawag na sleep paralysis.

Nangyayari ang kondisyong ito kapag nasa pagitan ka ng gising ang diwa mo pero tulog ang iyong katawan. Ang mga nakakaranas nito ay maaaring pansamantalang hindi makagalaw dahil hindi nito nakokontrol ang kanyang muscles.

Nararanasan din ito ilang minuto lang matapos kang magising o kaya naman ay makatulog.

Pwedeng maranasan dito ang pakiramdam o hallucination na may ibang tao sa paligid mo, o kaya naman ay sensation na umaaalis ka sa iyong katawan, at huli ay paninikip ng dibdib.

Kung sa dream world naman, ang kahulugan o pahiwatig ng iyong panaginip kung saan nakakita ka ng mga indibidwal na hindi mo naman kilala – lalaki man ‘yan o bababe – ay nagsasabi na hindi mo ibinibigay ang value ng iyong sarili na deserve mo.

Posibleng nakakaramdam ka rin ng insecurity tungkol sa isang bagay o kaya naman ay nagseselos ka sa posisyon ng isang tao na tingin mo ay mas bagay sa iyo.

May mga kahulugan din na nagsasabing ang mga taong nakikita natin sa panaginip ay tungkol sa conscious resistance natin na mag-let go sa mga relasyon o kaya ay pag-aalinlangan mo na magsimula ng relasyon sa ibang tao.

Sinasabi rin nito na nasa gitna ka ng iyong life journey. Maaaring may bago kang career, nasa travel, o kaya ay tinatahak mo ang daan patungo sa panibagong goal. Ibig sabihin nito ay nasa gitna ka na at malapit mo na itong ma-achieve ang mga ito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com