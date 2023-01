Sibuyas pinasirit inflation

Sumirit ang inflation noong Disyembre 2022 dahil sa pagtaas sa presyo ng maraming bilihin, kabilang na ang sibuyas at iba pang gulay, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na umakyat sa 8.1 percent ang inflation noong Disyembre 2022, mas mataas kumpara sa 8 percent noong Nobyembre.

Ito na ang pinakamataas na inflation rate sapol noong Nobyembre 2008 kung saan naitala ang 9.1 percent.

Sabi ni Mapa, malaki ang naging kontribusyon sa pagsipa ng inflation sa presyo ng sibuyas na umabot ng higit sa P700 kada kilo ang presyo noong kapaskuhan.

“The onion, part of vegetable, for December, substantial yung kanyang contribution sa inflation. It contributed 0.3 percentage point to overall inflation. Same as rice,” paliwanag ni Mapa.

“Food inflation contributed 40 percent of the total inflation for December…medyo malaki ang contribution ng vegetables sa food inflation,” dugtong pa niya.

Bukod sa nagmahal ang bigas at mga prutas tulad ng saging, sumipa rin ang bilihin sa mga restawran at bayarin sa serbisyo, pabahay, tubig, kuryente at gas. (Betchai Julian)