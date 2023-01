Rianne Malixi sinalba 71, iwan ng 5 palo

DINOMINA ni Rianne Mikhaela Malixi ang dalawang butas na par 5 upang maisalba ang 71, pero naiwan ng limang palo kay Virginie Ding ng Hong Kong sa siklab ng Women’s Orlando International Amateur sa Orange Country National Golf Center and Lodge sa Winter Gartden City, Florida nitong Miyerkoles (Huwebes sa Maynila).

Disente ang hinampas ng 15-anyos na Pinay golf star na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa front nine sa par-game na sablay sa unang birdie saka nakatatlong birdie sa huling siyam na hole, kabilang ang sa mahahabang butas na No. 14 at 17 para takpan ang disgrasyang dalawang bogey at iposte ang 36-35 sa Crooked Cat, isa sa dalawang course ng 54-hole championship na sinasabakan ng 180 players.

Nasa pang-20 si Malixi, lima ang layo sa pinapalagay na sunod na HK star na si Ding na nagpasiklab ng anim na birdie laban sa isang bogey lang para sa 66, isang stroke ang agwat sa nag-67 na mga Kanang sina Alice Hodge at Ami Gianchandani.

Ang Top 70 at ties makaraan ang 36-hole ang mga aabante sa final round. (Ramil Cruz)