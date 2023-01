Rematch nina Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Jr. binubuhay

LUMAKAS muli ang ugong sa posibleng rematch nina undefeated Floyd “Money” Mayweather, Jr. at nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao kasunod ng pagpirma ng kontra ng huli sa RIZIN promotions.

Minsan na kasing nakipag-deal sa ilalim ng RIZIN si Mayweather laban sa kickboxer na si Tenshin Nasukawa na nagtapos lamang sa first round at nag-uwi ng tumataginting na $10 million para sa three-round exhibition bout noong Disyembre 31, 2018 sa Saitama Super Arena sa Tokyo, Japan.

Ito ang naging panimula ng nagdaang limang exhibition bout ni Mayweather sapol nang magretiro sa pamamagitan ng 50-0 kartada sa professional boxing.

Nito namang nagdaang Sabado ay sumelyo ng one-fight kontrata ang 44-anyos na Filipino boxing legend sa RIZIN para lumaban umano sa isang mixed martial arts fighter.

“But this next exhibition match here is in Japan. This is different because I think probably my opponent is a professional UFC or MMA fighter, so he knows how to punch and, of course, to cover [up better],” pahayag ng dating Filipino senator sa kanyang pagdayo sa Japan upang kitain ng personal si Rizin FF president Nobuyuki Sakakibara.

Sakaling maganap ang naturang laban, inaasahang malaking pera ang lulustayin ng RIZIN promotions sa pagpapasweldo kina Mayweather at Pacquiao, at maging ang pay-per-view nito ay magiging madugo dahil sa pakikipagsanib pwersa umano sa isa pang network company.

Gayunpaman, maraming mga Amerikano at iba’t ibang lahi na ang nag-aatubiling bumili ng pay-per-view account na mega-exhibition bout ng dalawang legendary at future Hall of Fame boxers.

Minsan nang nagtapat sina Mayweather at Pacquiao na tinawag na “Fight of the Century” at “Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015 na nagresulta sa 12-round unanimous decision panalo sa American boxer para mapanatili ang WBA (unified), WBC, The Ring welterweight title at maagaw ang WBO belt ni Manny na ginanap sa sold-out MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

Lumikom ito ng limpak-limpak na kita na umabot umano sa mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million na pagbili upang tanghaling pinaka-pinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

Nito lamang Disyembre ay lumaban si Pacquiao sa kauna-unahang exhibition match sapol nang matalo sa pagka-presidente ng Pilipinas noong nagdaang Mayo.

Giulpi niya si MMA fighter DK Yoo ng South Korea sa sixth round ng exhibition match. (Gerard Arce)