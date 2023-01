Rabiya niregaluhan ng bahay ang ina

Tinupad ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo ang pangako sa kanyang ina na reregaluhan niya ito ng bagong bahay sa Iloilo.

May sukat na 200-square meter ang property na binili ni Rabiya at pinag-ipunan daw niya talaga ang regalong ito dahil isang pasasalamat ito sa kanyang ina na tumayong single parent at nagsakripsyo ng maraming bagay para sa pagpapalaki sa kanya at sa kanyang kapatid na lalake.

“Deserve niya po eh. Ilang years din siya nagsakripisyo for me. Ilang years din siya hindi nakabili ng bagong damit kasi iba ‘yung priority niya pero this time, it’s my time na to give back,” sey ni Rabiya.

Binalikan nga ng beauty queen-turned-TV host ang panahon na wala raw silang permanent address dahil parati silang lumilipat ng matitirahan kapag hindi sila makabayad ng renta.

“Napalipat-lipat talaga kami because wala kaming address, wala kaming bahay. Nagre-rent lang kami, and ‘pag hindi nakabayad ng rent, pinapalayas. Ganoon kahirap ‘yung buhay namin. Ngayon, mas inspired ako to do so much better kasi inaalay ko talaga ito sa mom ko. Like siya lang kasi mag-isang nag-taguyod sa amin, siya lang. Kaya deserve niya lahat,” chika pa niya.

Pinagmalaki pa ng TiktoClock host na naging maingat siya sa mga natatanggap niyang talent fee mula sa mga show at endorsement niya. Hindi raw siya gumagastos ng malaki sa mga branded items dahil simple lang daw ang gusto niyang mga gamit.

“Ang dami talagang nagsasabi sa’kin na you have to buy this branded item kasi artista ka na. Do’n pa rin ako sa mga simpleng bagay. Instead of buying branded items, in-invest ko siya sa negosyo,” diin pa niya.

Dahil sa mga biyayang dumarating kay Rabiya, patuloy rin ang pagtulong niya sa maraming tao lalo na noong nakaraang Pasko.

“Yung mama ko, palagi niya rin talaga nire-remind na ‘Anak, alam mo, kailangan kung saan ka nagsimula, lingunin mo talaga.’ I can be a helping hand to other people,” sey ni Rabiya na tinulungan ang ilang drag queens na makahanap ng matirhan sa Taguig noong October 2022.

This year ay hinahanda na ni Rabiya ang kanyang sarili sa pagsabak sa pag-arte sa isang teleserye.

“Ginagalingan ko talaga. I’m doing acting workshops kahit wala pa as preparation kasi gusto ko, the moment na ibigay sa akin ‘yung role, 100% ready na talaga ako.” (Ruel Mendoza)