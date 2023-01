Pinoy cyclist Ismael Grospe pepedal sa Vietnam BTV Cup

NAKATUON si Ismael Grospe na kaagad magpakita ng magandang resulta sa kanyang bagong team na 7-Eleven CliqqAir21 Road Bike Philippines.

Isusuot sa unang pagkakataon ng 23-taong gulang na Novo Ecijano ang bagong uniporme ng 7-Eleven sa pagsabak nito muli sa international race na BTV Cup sa Vietnam.

Sabik si Grospe na muling kumarera matapos na magpahinga sa pagpedal nitong nagdaang 2022.

Apat na taong pumadyak si Grospe sa koponang Go for Gold kung saan dalawang UCI stage victory (2019 Pruride PH at 2019 Tour de Singkarak) ang kanyangnnaitala.

Itinanghal rin si Grospe ng King of the Mountain sa 2019 Tour de Singkarak.

Inaasahan na malaki ang magiging papel ni Grospe sa bagong koponan na kakarera mula sa araw na ito.

Makakasama niya sa team sina captain Marcelo Felipe, Nichol Pareja,Rench Michael Bondoc, Richard Salazar, Junreck Carcueva at bagito na si Jude Francisco.

Ang karera sa Vietnam ay warm-up ni Grospe at ng 7-Eleven sa mga UCI event katulad ng Jelajah Malaysia, Tour of Taiwan, Tour of Thailand, Go for Gold Tour at marami pang iba. (Lito Oredo)