Muntik Mabangga dahil sa Multong Bata

Mga ka-Misteryo laging mag-Ingat sa pagmamaneho lalu na kung Ikaw ay clairvoyant o nakakakita ng multo.

Multo ng bata ang muntik nang dahilan ng ng aksidente ni Norman ng Caloocan.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Pauwi noon mula sa kanyang trabaho si Norman at saktong papasok siya ng kanilang parking sa condo nang biglang tumawid ang isang bata. Nagawang maiwasan ni Norman ang bata pero gahibla na lamang ng buhok nang muntik niyang mabangga ang nakaparadang SUV.

Misteryo: “Naku yan ang karaniwang experience ng mga clairvoyant na drivers bigla nilang nakikita ang ghost natural kakabig ng manibela, masuwerte talaga kapag hindi madisgrasya. Pero yung nangyari sayo buti hindi ka bumangga.”

Norman: “Awa ng Diyos hindi ako naaksidente noon. Pero nanginginig ako sa nerbiyos.”

Misteryo: “Paano ba nangyari yun? Hindi ka naman ba nakainom?”

Norman: “Kung nakainom ako dapat mabagal reflexes ko at nabangga na nga ako. Pero mabuti na lang maayos ang isip ko nakabig ko anc manibela at hindi ako bumangga.”

Misteryo: “Saan gawi sumulpot yung batang multo na sinasabi mo? Totoong multo ito ba hindi pisikal na tao?”

Norman: “Oo multo talaga siya kasi bigla siyang nawala few seconds lang after ko siya nakita.”

Misteryo: “I think I need to ask you this: Ano ang hitsura ng batang multo? Lalaki ba siya o babae? Gaano kataas ang height niya? Nakita mo ba ang face niya?”

Norman: “negative hindi ko nakita ang face niya para kasing pulsating yung energy niya sa face blurred malabo talaga, mababa lang siya I think nasa 10 years old siya. Pero ang tingin ko talaga sa kanya ay physical form kaya iniwasan ko baka kasi mabangga siya. Then yun tumigil ako at hindi bumangga sa SUV.”

Misteryo: “Then what part siya ng biglang maglaho?”

Norman: “Biglaan din siyang naglaho right after ko siya nakita sa papasok sa parking.”

Misteryo: “Hindi ka ba tinakot? Hindi ka na sinundan? First time mo ba maka-encounter nito?”

Norman: “Not first time kasi dami ko na ghost encounters. Hindi naman ako sinundan kasi after nun maayos naman ako nakapag-park at walang naging problema.”

