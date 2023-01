Multa ng pinagsamang P175K: Hayden Blankley, Myles Powell ‘nilatigo’ sa patamang komento

Laro ngayong Biywrnes: (MOA Arena)

Game 4/Best-of-7 Finals

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(***Gin Kings angat, 2-1)

PAGMUMULTAHIN ni PBA Commissioner Willie Marcial sina Hayden Blankley at kakamping si Myles Powell dahil sa mga kontrobersiyal nilang komento pagkatapos ng Game 3 ng best-of-seven finals sa 2022 PBA Commissioner’s Cup, Miyerkoles, na pinagwagian ng Barangay Ginebra, 89-82.

Papatawan ng P75,000 multa si Blankley, habang P100,000 naman kay Powell kaugnay sa mga komento sa dikdikang Game 3 pabor sa Gin Kings para umangat sa serye, 2-1.

Sa kanyang Instagram post, hiningi ni Blankley ang patas na tawagan matapos mapakawalan ng Dragons ang 59-45 lead sa huling bahagi ng third quarter.

Nag-tweet naman si Powell na nagpapahiwatig ng hindi patas na officiating.

“Got nothing but love for the Philippines and its people, but at this point it’s obvious, just let it be a fair game, please,” sabi ng Bay Area forward na si Blankley. “As the locals would say – it’s ‘cooked.’

Nagtapos si Blankley ng 10 puntos at anim na rebounds, ngunit nakakonekta lamang ng 4-of-11 mula sa field.

May kabuuang 38 free throws ang iginawad sa Kings, habang ang Dragons ay mayroon lamang 10 beses.

Samantala, pipilitin ngayong Biyernes ng Ginebra lumapit sa korona sa Game 4 sa MOA Arena simula alas-5:45 ng hapon. (Lito Oredo)