McCoy itinanggi relasyon kay Mary Joy

Pinaninindigan ni McCoy de Leon na walang third party sa hiwalayan nila ni Elisse Joson.

Basta hindi na lang daw niya kinaya ang mga baga-bagay kaya nag-decide na siyang “umalis” sa relasyon nila ni Elisse.

Hindi naman ito pinaniniwalaan ng mga observer dahil sabi nga nila, kahit noon pa mang una silang naghiwalay bago sila magka-anak ay may “cheating” issue na sa parte ni McCoy.

This time, isang nangangalang Mary Joy Santiago ang sinasabing “culprit” na tila proud pa umano sa pagsasabing hiwalay na sina McCoy at Elisse nang pumasok siya sa eksena.

May mga nagsasabi namang ang sobra umanong “pressure” mula sa pamilya ni Elisse ang sinasabing hindi na kinaya ng aktor.

May mga nagsasabi pa ngang, baka tuluyan nang hindi makita ni McCoy ang anak dahil dito.

Well, nakaka-sad lang dahil sa socmed ng mga sangkot sa isyu (except for Elisse na tahimik), laging nadadamay ang isang batang paslit na dapat ay napuprotektahan sa mga ganitong usapin.

Balinger, Miranda ka-cheap-an ang isyu

Bigla namang pumutok na may cheating issue raw kina Kelvin Miranda at Kira Balinger. Supposedly ay hanggang sa harap lang ng mga camera ang kanilang mga eksena para sa isang project na ginagawa nila, pero diumano’y may mga off cam moment sila.

Kaya hayun, mga cheater ang tawag sa kanilang dalawa. Lalo na at matapang din si Roselle na ilantad ang mga alam niya.

Naku, mapapa-aray ka na lang sa mga ganitong gimikan, galawan sa showbiz, lalo at hindi pa naman talaga sila mga major showbiz star. In short hindi pa sila mga sikat no!

Hindi kaya may nagpapakana lang nito para pag-usapan? Ka-cheap-an!