LTO sa motorista: ‘Wag manuhol sa mga enforcer

Umapela ang Land Transportation Office (LTO) sa publiko na iwasang alukin ng pera o suhulan ang kanilang mga law enforcers para lamang malusutan ang mga ginawang paglabag sa batas trapiko at hindi matiketan.

“Offering bribes to our law enforcers will not get you anywhere and will make things worse. Wala pong tiwali kung walang mag-uudyok na maging tiwali. Magtulungan po tayo,” pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Jose Arturo “Jay Art” Tugade.

Ang apela ay kasunod ng pagkakahuli ng LTO Region 5 Law Enforcement sa Sorsogon City sa isang motorista na nasita sa inspeksyon bilang bahagi ng “Oplan Ligtas Biyaheng Pasko 2022” kamakailan.

Habang naka-duty sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Brgy. Guinlajon, Sorsogon City ang grupo ng mga LTO enforcer na sina Rey Alvin Belgica, Wilfredo Macapagal Jr., Ferdinand Sta Ana Jr., at Gregory Jim Monforte, pinara nila ang Toyota Ace na may plakang NAC 4647 para iberipika ang lisensya at rehistro nito.

Nadiskubre na ang sasakyan ay ginagamit upang maghatid ng pasahero mula Northern Samar patungong Cubao, Quezon City, kung saan tinangka ng driver na manuhol ng P3,000 pero binawi nang makitang may camera ang mga enforcer. (Dolly B. Cabreza)